Нужно приложить все усилия для диалога и сохранения мира в Украине - президент ЕП

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Шульц заявил во время совместного брифинга с польским премьер-министром Дональдом Туском в здании Европарламента.

Читайте такжеПрезидент Европарламента предлагает посредничество ЕС в урегулировании политического кризиса в Украине "Нужно, чтобы продолжался диалог между правительством и оппозицией. Сила не может применяться. Нужно сделать все, что в наших силах, и применить все инструменты для сохранения мира в Украине", - сказал Шульц.