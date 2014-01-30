Нужно приложить все усилия для диалога и сохранения мира в Украине - президент ЕП
13:01, 30 января 2014Политика
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Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявляет, что диалог между властью и оппозицией в Украине должен продолжаться для сохранения мира в государстве, и для этого нужно приложить максимум усилий.
Шульц: Нужно, чтобы продолжался диалог между правительством и оппозицией / Фото : REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Шульц заявил во время совместного брифинга с польским премьер-министром Дональдом Туском в здании Европарламента.
Читайте такжеПрезидент Европарламента предлагает посредничество ЕС в урегулировании политического кризиса в Украине "Нужно, чтобы продолжался диалог между правительством и оппозицией. Сила не может применяться. Нужно сделать все, что в наших силах, и применить все инструменты для сохранения мира в Украине", - сказал Шульц.
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