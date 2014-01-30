Кожара - спецпосланнику ООН: Власть делает все для компромисса с оппозицией

Министр иностранных дел Леонид Кожара заверяет специального посланника Генерального секретаря ООН Роберта Серри, что власти Украины прилагают максимальные усилия для достижения компромисса с оппозицией.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом Кожара сказал вчера во время встречи в Киеве с спецпосланником Генсекретаря ООН.

Читайте такжеМИД Украины отчитается иностранным дипломатам о политической ситуации в стране

В частности, по данным внешнеполитического ведомства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в государстве.

«Кожара ознакомил специального посланника с развитием политического процесса в Украине и отметил, что власти прилагают максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования политического кризиса и достижения компромисса в рамках продолжающихся переговоров», - подчеркнули в МИД.

В этой связи было отмечено, что руководство государства поддерживает действенный диалог и обмен информацией с международными организациями, в частности ОБСЕ, Советом Европы и ООН.

Министр также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с организациями системы ООН и заверил о готовности Украины к продолжению конструктивного взаимодействия с ними, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 января Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун во время телефонного разговора с Президентом Виктором Януковичем выразил готовность направить в Украину специального посланника ООН для участия в диалоге по урегулированию политического кризиса.