Депутаты хотят ликвидировать в Киеве районные госадминистрации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4050 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об образовании исполнительных комитетов областных и районных советов».

Как сообщается на сайте парламента, авторами проекта закона являются народные депутаты из фракции «Батькивщина» Роман Илык, Степан Курпиль, Юрий Одарченко, Александр Чорноволенко.

Вместе с тем полный текст документа на сайте ВР пока отсутствует.

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Между тем один из его авторов, депутат Илык сообщил, что законопроектом предусмотрено создание на уровне областных, районных советов, а также города Киева исполнительных комитетов с полномочиями исполнительных органов соответствующих советов. При этом ликвидируются исполнительные аппараты областных и районных советов, функции обеспечения деятельности советов возлагаться на их исполнительные органы, говорится в комментарии Илыка, переданном УНИАН его пресс-службой.

К полномочиям исполнительных комитетов советов, в частности, предлагается отнести вопросы, которые ранее делегировались этими советами в ведание местных государственных администраций. Кроме того, предполагается делегирование ряда полномочий органов государственной власти исполнительным комитетам местных советов.

В ведании местных государственных администраций остаются вопросы, прямо отнесенные Конституцией Украины в их ведание и полномочия в сфере государственного контроля, мобилизационной подготовки, обороны и других вопросов.

В Киеве, согласно законопроекту, предлагается ликвидировать районные государственные администрации. Управление районами в городе должны осуществлять районные советы и исполнительные комитеты районных в городе Киеве советов. Полномочия районных в городе Киеве советов и их исполнительных органов определяются Киевским городским советом путем делегирования.

С целью подготовки к введению законопроекта в силу предлагается отсрочить введение его в действие на 90 дней. За это время предлагается провести первые выборы в районные в городе Киеве советы, разработать изменения в другие законодательные акты, а также перераспределить бюджетное финансирование.