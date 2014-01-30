Рыбак подписал отмену "законов 16 января" и направил на подпись Януковичу
11:50, 30 января 2014Политика
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Рыбак подписал закон № 4007у "О признании утратившими силу некоторых законов Украины"
Януковичу на подпись направили закон об отмене "диктаторских законов" / president.gov.ua
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал закон № 4007у "О признании утратившими силу некоторых законов Украины", которым отменены 9 законов, принятых 16 января 2014 года.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Теперь закон об отмене законов от 16 января должен подписать Президент Украины Виктор Янукович.
Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада отменила 9 законов, принятых 16 января 2014 года, которые ограничивали права и свободы граждан, вызывавших эскалацию напряженности в обществе, что привело к человеческим жертвам.
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