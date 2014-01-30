На Грушевского находятся около 200 человек, пропускной режим остается усиленным
11:36, 30 января 2014Политика
1 0
На баррикадах на улице Грушевского находятся около 200 митингующих
На Грушевского находится около 200 человек
Как передает корреспондент УНИАН, они не прибегают к активным действиям в отношении правоохранителей. Люди продолжают греться возле бочек с огнем.
Основная часть митингующих сосредоточена на второй линии баррикад. Они периодически выкрикивают “Слава Украине! - Героям Слава!”.
Читайте такжеОколо тысячи человек продолжают протестовать на Майдане, люди устанавливают новые палатки
Пропускной режим между баррикадами остается усиленным. Пропускают только медиков, волонтеров и представителей СМИ.
Со стороны правоохранителей сейчас раздаются украинские народные песни.
В целом ситуация спокойна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter