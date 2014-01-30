На Грушевского находятся около 200 человек, пропускной режим остается усиленным

Как передает корреспондент УНИАН, они не прибегают к активным действиям в отношении правоохранителей. Люди продолжают греться возле бочек с огнем.

Основная часть митингующих сосредоточена на второй линии баррикад. Они периодически выкрикивают “Слава Украине! - Героям Слава!”.

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Пропускной режим между баррикадами остается усиленным. Пропускают только медиков, волонтеров и представителей СМИ.

Со стороны правоохранителей сейчас раздаются украинские народные песни.

В целом ситуация спокойна.