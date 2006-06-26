В Луганске будут защищать русский язык

Форум Луганской областной организации Партии регионов по защите русского языка принял решение о проведении в области Дня защиты русского языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облорганизации Партии регионов, форум состоялся в минувшие выходные.

День защиты русского языка будут отмечать, по предложению народного депутата, председателя Луганского областного отделения Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, 22 ноября – в день рождения автора знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.

Участники форума также приняли обращение в защиту русского языка, которое направили Президенту Украины, Верховной Раде, Генеральной прокуратуре, Луганскому областному совету и облгосадминистрации, Ленинскому районному суду города и СМИ. Среди прочего, в обращении отмечается, что «игнорирование властью проблем русскоязычных граждан лишь нагнетает социально-экономическую обстановку в обществе. Из этико-культурной плоскости проблема русского языка переросла в политическую и экономическую. Решение этой проблемы в современных условиях зависит от политической воли Верховной Рады пятого созыва, а именно, от внесения изменений в Основной Закон и предоставления русскому языку статуса второго государственного или официального».

В документе также указывается на неприемлемость языковой политики украинской власти. Кроме того, в нем содержится решение участников форума о поддержке Луганского областного совета относительно предоставления русскому языку статуса регионального; обращение к парламенту с требованием внести изменения в Конституцию Украины, предусматривающие юридическое закрепление статуса русского языка; призыв к жителям Луганской области активно защищать свою гражданскую позицию, свое право на родной язык.

На форуме также прозвучало предложение о проведении всеукраинского референдума относительно предоставления русскому языку статуса второго государственного.

Как сообщал УНИАН, 5 июня депутаты Донецкого облсовета приняли решение о проведении 6 июня в регионе "Дня русского языка".