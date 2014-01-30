За травмирование силовиков при захвате ОГА в Чернигове открыли уголовное производство

В Чернигове открыто уголовное производство по факту травмирования милиционеров при штурме областной государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, по состоянию на 29 января за медицинской помощью обратились 20 сотрудников милиции, которые получили телесные повреждения разной степени тяжести 25 января во время попытки захвата админздания Черниговской ОГА.

Четверо правоохранителей сейчас находятся на стационарном лечении, один - амбулаторно. Двое милиционеров под стенами облгосадминистрации получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы головы, еще у двух - акустические травмы ушей. Также правоохранители обращались к медикам с ушибами головы, конечностей и спины, а также химическими ожогами глаз неизвестным газом. Они получили полную своевременную помощь и вернулись к выполнению служебных обязанностей, говорится в сообщении.

Следственное управление УМВД Украины в Черниговской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков, захвата зданий органов власти и причинения телесных повреждений работникам правоохранительных органов:

- по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки) - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет;

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- по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) - наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет;

- по части 1 статьи 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений) - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Чернигове участники акции протеста выломали входную дверь в облгосадминистрацию с стороны Департамента экономического развития на первом этаже.

Утром в Чернигове на центральной Красной площади состоялось Народное вече, организованное оппозиционными силами, на которое собрались около 1,5 тыс. человек. В акции приняли участие народные депутаты Олег Ляшко, Валерий Дубиль, Сергей Аверченко, Руслан Марцинкив. Ораторы выступали против диктатуры в Украине. Однако они подчеркивали, что акция носит мирный характер и в органы власти представлены все необходимые документы.

В это же время на Аллее героев собрались сторонники действующей власти - около 1 тыс. человек. Они держали лозунги "Украина едина!", "Нет - расколу Украины!", "Экстремизму - нет, миру - да".

Народные депутаты пытались передать в облгосадминистрацию резолюцию, принятую Народным вече в Чернигове.

Сначала милиция сообщила о 10 пострадавших во время вторжения в ОГА.