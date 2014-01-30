Вышеградская четверка обсудила ситуацию в Украине на внеочередном саммите

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на нового премьер-министра Чехии Богуслава Соботку.

Но, по его словам, последние позитивные сигналы, которые поступают из Украины, еще не является решением нынешнего сложного положения.

Как сообщил чешский премьер, главы правительств стран «Вышеградской четверки» договорились продолжать находиться в интенсивном контакте относительно событий в Украине.

Читайте такжеМеркель и Путин обсудили ситуацию в Украине Также, сказал он, в ближайшее время должны встретиться министры внутренних дел этих стран, «чтобы подготовиться к возможным сценариям развития событий в Украине».

Как сказал Соботка, которого цитируют чешские средства массовой информации, четыре страны-члена «Вышеградской четверки» имеют уникальный исторический опыт, который могут использовать, чтобы сделать свой вклад в формулировку «разумного отношения Европейского союза к дальнейшему развитию событий в Украине».