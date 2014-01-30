Лидеров днепропетровской "Свободы" задержали якобы из-за подготовки теракта

В Днепропетровске задержали руководителей местных ячеек "Свободы". Есть информация, что им инкриминируют подготовку теракта, сообщает ТСН.

Об этом говорится в постановлении суда, согласно которого вчера провели обыски в квартирах и офисах активистов. Юристы политсилы говорят, что задержали трех человек - руководителя днепропетровского отделения "Свободы", пресс-секретаря и главу областной молодежной организации.

Следователи СБУ изъяли компьютеры и личные дела членов "Свободы". Обвинений задержанным пока не выдвигали.

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В СБУ следственные действия комментировать отказались.

Заместитель днепропетровской областной организации ВО "Свобода" Дмитрий Барлюта отметил, что задержание мотивируют тем, что политсила готовит террористические акты.

"Задерживают молодых ребят и девушек, проводят обыски мест их проживания, по юридическим адресам, задерживают на работах, доставляют в областной отделение СБУ", - сказал политик.