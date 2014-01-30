Кивалов: закон об амнистии - обязательный минимум на сегодня

Об этом заявил народный депутат от ПР Сергей Кивалов, сообщает его прес-служба.

По его словам, принятый закон – это реальный механизм освободить всех задержанных от угололовного преследования, "хоть они и совершили противоправные действия".

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"Не стоит, наверное, сейчас анализировать, какой законопроект лучше – Мирошниченко или Емца. Тем более, что у разных политических сил разное видение и ситуации, и выхода из неё" - заявил Кивалов и добавил, что в закон были внесены некоторые изменения, на которых настаивала оппозиция.

Народный депутат сожалеет о гибели людей на Майдане: "Это дикость – гибель людей в мирное время в центре европейской стоицы. Вот как раз, чтобы такого не повторилось и нужны реальные шаги политиков, нужен компромисс".

Кивалов подчеркнул, что успешному голосованию в среду способствовал президент Виктор Янукович.

"Его аргументацию в пользу законопроекта фракция услышала. В результате – все обвиняемые в «майданных беспорядках» будут амнистированы. Это уступка со стороны власти. А в качестве уступки со стороны митингующих будет освобождение ими административных помещений – обласных администраций и зданий министерств" - подчеркнул он.

Кроме того Кивалов акцентировал, что "мирных митингующих никто не будет «выселять» ни с Майдана, ни из Украинского дома, ни из Дома профсоюзов".

"Я считаю это голосование компромиссным решением. Это тот минимум, с которого мы, народные депутаты, начали процесс выведения страны из глубочайшей политической стагнации", - резюмировал политик.