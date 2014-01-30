Не все в ПР знают, что написано в законе об амнистии

В частности, по просьбе ведущего "Громадського телебачення" он не смог назвать здания, которые, согласно документу, должны будут освободить митингующие в обмен на освобождение арестованных, пишет Украинская правда.

Кроме того, по словам Лукьянова, текст законопроекта не было возможности раздать народным депутатам, присутствующим в парламенте.

Также "регионал" заявил, что может передать текст документа журналистам только в четверг, и посоветовал СМИ обратиться в юридический отдел Верховной Рады, который также может предоставить законопроект.

Депутат также подтвердил, что обсуждение законопроекта с президентом Виктором Януковичем продолжалось 37 минут.