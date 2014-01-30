Не все в ПР знают, что написано в законе об амнистии
02:33, 30 января 2014Политика
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Депутат Партии регионов Владислав Лукьянов не смог пересказать содержания законопроекта об амнистии участников акций протеста, который Верховная Рада приняла в среду вечером.
В частности, по просьбе ведущего "Громадського телебачення" он не смог назвать здания, которые, согласно документу, должны будут освободить митингующие в обмен на освобождение арестованных, пишет Украинская правда.
Кроме того, по словам Лукьянова, текст законопроекта не было возможности раздать народным депутатам, присутствующим в парламенте.
Также "регионал" заявил, что может передать текст документа журналистам только в четверг, и посоветовал СМИ обратиться в юридический отдел Верховной Рады, который также может предоставить законопроект.
Депутат также подтвердил, что обсуждение законопроекта с президентом Виктором Януковичем продолжалось 37 минут.
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