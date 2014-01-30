Координатору запорожского Майдана присудили домашний арест с электронным браслетом

Как сообщил корреспонденту УНИАН после судебного заседания сам Артюшенко, данная мера пресечения означает, что в ближайшие два месяца он вообще не сможет выйти из дома.

«Мне привезут электронный браслет, с которым я должен сидеть дома. Никуда не выходить, его не снимать и так далее. Я считаю, что это момент нейтрализации меня, как одного из основных руководителей запорожского Майдана» - заявил руководитель общественной организации «Украинська справа», от имени которой в Запорожье с декабря 2013 г. до последнего времени подавались заявки на проведение большинства акций оппозиции.

Также он отметил, что намерен обжаловать решение районного суда.

Как сообщал УНИАН, координатор запорожского майдана И. Артюшенко был задержан милицией в понедельник и более суток провел в ИВС. Как и других участников запорожского майдана, его задержали после открытия 26 и 27 января следственным управлением ГУ МВД Украины в Запорожской области в связи с событиями перед зданием Запорожской ОГА производств по ч.1 ст. 341 УК Украины (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений) и по ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков). По данным прокуратуры, уведомление о подозрении в участии в массовых беспорядках и попытке штурма Запорожской ОГА 26 января получили 48 человек. Для 32 из них суд избрал меру пресечения: 26 - домашний арест и для шести - личная порука и личное обязательство.