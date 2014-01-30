Власть готовит силовой разгон Майдана - депутат
01:31, 30 января 2014Политика
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Сейчас во власти продолжаются переговоры, когда подписывать принятый законопроект об амнистии авторства регионала Юрия Мирошниченко.
Об этом заявила внефракционный депутат Инна Богословская.
По ее словам, сразу же после подписания и опубликования в СМИ этого законопроекта в течение 2 недель будет силовой разгон Майдана.
"Оппозиция это понимает и уже готовится к усилению охраны Майдана. Теперь следует ожидать пролития крови, ведь митингующие просто так с Майдана и захваченных зданий не пойдут", - подчеркнула Богословская.
Напомним, как ранее сказал комендант Майдана депутат Андрей Парубий, ни митингующие, ни оппозиция не собираются расходиться с Площади и освобождать админздания.
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