Эксперт назвал закон Мирошниченко "законом о заложниках"

Об этом заявил писатель и общественный деятель, член Хельсинского союза Владимир Яворский, комментарий которого приводит на своей странице в Facebook Валерий Чалый.

"Закон Мирошниченко о якобы амнистии можно смело и справедливо назвать законом о заложниках. Фактически этот закон признает, что все люди сидят без всяких оснований", - заявил Яворский.

Читайте такжеМайдан не будет выполнять закон об амнистии и продолжит стоять - ПарубийПо его мнению, освобождение участников акций закон не ставит в зависимость от вины и их собственных действий, а в зависимость от действий незнакомых обвиняемому людей.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла без обсуждения закон об амнистии участников массовых акций в редакции Юрия Мирошниченко.

В частности, в законе указывается, что он вступает в силу только в случае разблокирования зданий и улиц участниками протестов.