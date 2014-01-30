Закон Мирошниченко принят с грубым нарушением Регламента - Тягнибок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», комментируя в кулуарах Верховной Рады Украины принятия провластным большинством закона относительно освобождения от уголовной ответственности участников акций протеста, Тягнибок заметил, что закон был принят с грубым нарушением Регламента ВРУ: «Его не обсуждали в комитете, его не должны были ставить на голосование первым, ведь первым должны были ставить на голосование законопроект Емца. Это голосование было нелегитимным, незаконным и признавать его нельзя. Эта власть привыкла принимать законы с нарушением Регламента и Конституции, исходя из собственной политической целесообразности».

«Теперь они вводят в действие закон о заложниках и подтверждают, что как террористы берут этих заложников. Закон подтверждает, что этими террористами и есть власть. Кроме того, принятием данного закона они хотят ответственность за все преступления и за ситуацию в государстве переложить на оппозицию. Фактически бросить на оппозицию то, что должна была бы решить власть для того, чтобы ликвидировать политический кризис в государстве», – отметил председатель ВО «Свобода».

Также Тягнибок рассказал о том, как на протяжении дня длились консультации между руководителям парламентских фракций и переговоры с Президентом Виктором Януковичем.

«Мы обсуждали с большинством вопрос о законопроектах относительно освобождения от уголовной ответственности всех участников протеста, а также тему конституционной реформы и возможного голосования за законопроект №4180 относительно возвращения к Конституции 2004 года.

Относительно первого законопроекта, конечно, что были много вариантов. Власть настаивала, чтоб были условия отсрочки, которые они периодически изменяли, также изменяли названия статей, которые должны были бы не попадать в данный закон. А представители оппозиции требовали, чтобы данный закон проголосовали без любых условий. Позже стало известно, что некоторые представители власти начали комментировать, мол, мы согласились на те условия, какие они предлагали. Да, действительно, власть нам предложила подписать этот проект закона об освобождении от уголовной ответственности участников акций протеста, автором которого является Мирошниченко. Но мы его не подписали, ведь он не устраивал нас как оппозицию, как представителей тех людей, которые стоят на майдане», - рассказал Тягнибок.

По его словам, «консультации длились на протяжении целого дня. И когда уже завершалось время пленарного заседания – оппозиция начала настаивать, чтобы председатель парламента поставил на голосование все четыре законопроекта. К тому же, первым должны были голосовать именно законопроект Емца или Деревянко. По нашей информации, за эти законопроекты могли бы собраться достаточное количество голосов. Но они боялись, что не дойдет до голосования за их проекты законов. Именно поэтому в момент ответственности фракция ПР покинула сессионный зал. Тогда приехал Президент. Очевидно, для того, чтобы сплотить фракцию. А мы, узнав о том, что Президент находится в здании ВР, пошли на заседание фракции Партии регионов».

Как рассказал Тягнибок, «нам удалось встретиться с Президентом. Мы обсудили вопрос голосования данного закона, предложили, чтоб «регионалы» голосовали за оппозиционную редакцию документа без любых условий. Мы отметили, что все проблемы будут ликвидированы, если такое голосование состоится. Мы пытались убедить Президента, что это наиболее оптимальный выход из ситуации, который реально мог удовлетворить все стороны. Но Президент отбросил любые наши варианты. И нам сообщили: если не состоится голосование за законопроект, который предлагает Партия регионов, – Президент распустит парламент. Пока еще неизвестно, на какой юридической основе он хотел это сделать. Очевидно, что этот указ был бы неконституционным».