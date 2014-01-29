Сеть гипермаркетов «Эпицентр» заявила о единстве с народом
Компания «Эпицентр К» (оператор сети строительно-хозяйственных гипермаркетов) распространила заявление с призывом к мирному разрешению острого политического конфликта в Украине.
Ранее некоторые гипермаркеты сети, в частности во Львове, стали объектами пикетов активистов инициативы «Экономический бойкот регионалов». Напомним, совладелицей сети гипермаркетов является секретарь Киевсовета Галина Герега.
В своем заявлении, направленном в адрес ZAXID.NET, "Эпицентр К" выражает соболезнования родным и близким погибших в массовых акциях в Киеве.
Вместе с тем компания осудила любое применение силы и издевательств над людьми, подчеркнув, что стоит на стороне народа.
Напомним, ранее некоторые гипермаркеты сети, в частности во Львове, стали объектами пикетов активистов инициативы «Экономический бойкот регионалов». Руководство компании во Львове не препятствовало проведению этих пикетов.