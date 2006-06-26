Кушнарев выиграл суд у Луценко

Печерский районный суд города Киева признал недостоверными обвинения министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в адрес народного депутата от Партии регионов Евгения КУШНАРЕВА в злоупотреблении служебным положением в период пребывания последнего в должности председателя Харьковской областной государственной администрации, которые прозвучали из уст министра 3 марта в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня огласила судья Печерского райсуда Киева Елена УМНОВА.

Гражданский иск Е.КУШНАРЕВА и его сына Андрея о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворен частично, поскольку истцы подавали иск как к Ю.ЛУЦЕНКО, так и к Министерству внутренних дел в целом. Суд удовлетворил иск лишь в части относительно МВД, то есть обязал министерство опровергнуть на протяжении месяца таким же способом обнародованную Ю.ЛУЦЕНКО информацию в передаче «Свобода слова» и извиниться перед Е.КУШНАРЕВЫМ. Кроме того, решено взыскать с МВД в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб 1 грн., а также средства, которые истец потратил на судебный процесс.

Как сказано в постановлении, решение Печерского суда Киева может быть обжаловано на протяжении 10 дней в Апелляционном суде города Киева.

В свою очередь, в комментарии журналистам представитель интересов Е.КУШНАРЕВА Ирина КЛИМЕНКО выразила удовлетворение решением суда: «Это полностью обоснованное решение, решение, которым мы довольны», - сказала она. Отвечая на уточняющий вопрос, объективно ли велся судебный процесс, И.КЛИМЕНКО сказала: «Я думаю, что да, объективно».

Как сообщал УНИАН, после того, как Генеральная прокуратура закрыла дело по признакам преступления в превышении власти и нецелевом использовании кредитных средств для строительства Харьковского метро, не найдя в действиях Е.КУШНАРЕВА состава преступления, бывший губернатор потребовал от Ю.ЛУЦЕНКО публичных извинений. Е.КУШНАРЕВ обещал подать на министра в суд, если он не извинится. Е.КУШНАРЕВ также обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в предвзятом отношении к нему и дискредитации его как человека и политика.

ЛУЦЕНКО на протяжении года вел против меня широкомасштабную кампанию репрессий и дискредитации меня как человека и политика”, - заявил Е.КУШНАРЕВ, отметив, что “никто не смеет” его “огульно обвинять в воровстве”.

При этом политик пообещал обратиться в суд, если Ю.ЛУЦЕНКО не извинится перед ним до 6 марта. Е.КУШНАРЕВ сообщил, что его адвокаты будут инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО по факту превышения министром служебных полномочий и разглашения материалов следствия.

На сегодняшний день Е.КУШНАРЕВ фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность Украины.