Самолет столкнулся с ”запорожцем”
10:03, 26 июня 2006Политика
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Самолет не пострадал
В Куйбышевском районе Запорожской области самолет столкнулся с автомобилем.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, необычная авария произошла возле села Смирново.
"По неустановленным на данный момент причинам, задействованный на обработке полей самолет Ан-2 во время взлета в 10.10 воскресенья по касательной ударил шасси легковой автомобиль "ЗАЗ-969М", рассказали в МЧС.
В салоне автомобиля находилось два человека. В результате столкновения оба получили легкие травмы.
У автомобиля разбито ветровое стекло и повреждена крыша. Самолет не пострадал.
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