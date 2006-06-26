Самолет столкнулся с ”запорожцем”

В Куйбышевском районе Запорожской области самолет столкнулся с автомобилем.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, необычная авария произошла возле села Смирново.

"По неустановленным на данный момент причинам, задействованный на обработке полей самолет Ан-2 во время взлета в 10.10 воскресенья по касательной ударил шасси легковой автомобиль "ЗАЗ-969М", рассказали в МЧС.

В салоне автомобиля находилось два человека. В результате столкновения оба получили легкие травмы.

У автомобиля разбито ветровое стекло и повреждена крыша. Самолет не пострадал.