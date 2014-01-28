Тимошенко: Отставка Азарова является первым реальным результатом борьбы людей

Об этом говорится в обращении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к народу Украины, обнародованном пресс-службой ВО «Батькивщина».

«То, что сегодня Николай Азаров подал в отставку, и была отменена часть диктаторских законов, - не является раскаянием власти или победой оппозиции. Это первый реальный результат борьбы людей, которые вышли на все площади Украины и мира и начали брать власть в свои руки. Победа, которую Майдан завоевал сегодня, является первым успешным шагом. Но этого недостаточно ... », - отметила Тимошенко.

Она призвала украинцев не останавливаться в борьбе с властью до ее полной «перезагрузки».

«Если вы сейчас не освободите Украину от диктатуры, потом это будет сделать практически невозможно», - отметила Тимошенко в обращении к украинцам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и всего состава правительства.

Сегодня же Верховная Рада отменила 9 законов, принятых 16 января 2014 года, ограничивавших права и свободы граждан, и которые вызвали эскалацию напряженности в обществе, что привело к человеческим жертвам.