Тимошенко: Отставка Азарова является первым реальным результатом борьбы людей
Отставка Николая Азарова с поста премьер-министра Украины и отмена ряда «законов 16 января» не является победой оппозиции, а является результатом борьбы людей.
Об этом говорится в обращении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к народу Украины, обнародованном пресс-службой ВО «Батькивщина».
«То, что сегодня Николай Азаров подал в отставку, и была отменена часть диктаторских законов, - не является раскаянием власти или победой оппозиции. Это первый реальный результат борьбы людей, которые вышли на все площади Украины и мира и начали брать власть в свои руки. Победа, которую Майдан завоевал сегодня, является первым успешным шагом. Но этого недостаточно ... », - отметила Тимошенко.
Она призвала украинцев не останавливаться в борьбе с властью до ее полной «перезагрузки».
«Если вы сейчас не освободите Украину от диктатуры, потом это будет сделать практически невозможно», - отметила Тимошенко в обращении к украинцам.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и всего состава правительства.
Сегодня же Верховная Рада отменила 9 законов, принятых 16 января 2014 года, ограничивавших права и свободы граждан, и которые вызвали эскалацию напряженности в обществе, что привело к человеческим жертвам.