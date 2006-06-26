ЧФ России усилил охрану крымских маяков

Российский Черноморский флот усилил охрану навигационно-гидрографических объектов, которыми пользуются российские моряки в Крыму. Так командование флота отреагировало на очередную попытку Украины вернуть контроль над крымскими маяками, которые являются ее собственностью, передает «Немецкая волна».

Как известно, более года назад Хозяйственный суд Севастополя постановил передать 77 навигационных объектов, которыми незаконно пользуется Черноморский флот, украинскому предприятию „Госгидрография”.

В прошлую пятницу судебный исполнитель в сопровождении активистов молодежной организации „Студенческое братство”, которые должны были быть понятыми, пытался передать судебное постановление командиру военной части, которая обслуживает Константиновский маяк в Севастополе. На объект его не пустили, а пресс-служба Черноморского флота назвала действия Украины попыткой неправомерного изъятия имущества флота с использованием судебной системы, что не отвечает российско-украинским договоренностям. В свою очередь в „Студенческом братстве” надеются, что с образованием „помаранчевой коалиции”, Украина будет активнее отстаивать свои законные позиции в отношениях с Россией.

По словам заместителя председателя организации Андрея Сидоренко, ее активисты и в дальнейшем будут привлекать внимание общественности к проблемам базирования российского флота в Крыму.