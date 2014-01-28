Рада приняла пакетом четыре закона вместо отмененных

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 257 народных депутатов из 406 зарегистрированных в сессионном зале.

В этот пакета законов вошли:

закон № 4037 о внесении изменений в статьи 297 Уголовного кодекса Украины (относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков и жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев);

Читайте такжеРада отменила большинство диктаторских законов 16 января№ 4038 закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма;

№ 4039 закон о внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа;

№ 4030 закона о внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» (об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения»).

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление, среди которых и вышеуказанные четыре законы.

Голоса «за» называл председатель Счетной комиссии, депутат от ПР Владимир Олийнык. Он буквально за несколько секунд называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что председатель ВР Владимир Рыбак, его первый заместитель Игорь Калетник и Олейник, как председатель счетной комиссии, сфальсифицировали результаты голосования, совершили государственный мятеж и государственный переворот.