Луценко: беркутовцы получают три тысячи за пойманого революционера

Представители 14 посольств смогли увидеть позиции милиции, "Беркута", чем они вооружены и в каких условиях находятся, передает ТСН.

Милиция пожаловалась на тяжелые условия, на холод и заверила дипломатов, что не использует огнестрельного оружия, а пользуется только теми спецсредствами, которые им позволяет закон.

"Нам выдают резиновые боеприпасы. И рисковать, чтобы потом сказали, что мы что-то нарушили, не дай Бог, кого-то убили из этого оружия... Есть штатные боеприпасы, они достаточно эффективны, так что нам достаточно этих патронов", - заверил сотрудник "Беркута", скрывавший лицо за маской.

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В то же время относительно боеприпасов и снайперов, которые целятся в людей, журналисты пообщались с экс-министром внутренних дел.

Юрий Луценко заверяет, что стреляют не русские, а "свои" беркутовцы, за что получают немалые гонорары.

"Мне как экс-министру чрезвычайно трудно это говорить, но "Беркут" действительно превратили за эти три года в реальное "СС-Беркут". Они действительно получают в день $ 500 за стояние и тысячу за снайперскую работу против своих людей. Они действительно получают три тысячи за пойманого революционера", - заявил Луценко.

Как сообщили ранее СМИ, Кабмин увеличит численность "Беркута" и "Грифона" в 6 раз.