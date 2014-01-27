В Черкассах при попытке штурма ОГА избили автомайдановцев

Об этом сообщает в Фейсбук Евромайдан SOS.

По информации пользователей соцсети, учасники Автомайдана остановились возле ОГА и устроили митинг на котором было около 100 человек из Автомайдана и примерно столько же местных жителей. В ходе митинга кто-то бросил в здание облгосадминистрации коктейль Молотова.

Из здания выскочило около 300 беркутовцев, солдат внутренних войск и служащих ППС. Возникли столкновения.

"Людей нещадно били и задерживали. Очень много травмированных забирали на скорой помощи. Автомайдановские автомобили разбили и порезали покрышки на них. Одной машине Автомайдана удалось бежать", - пишет пользователь.

При побеге активиста, серьезно пострадал беркутовец, который пытался помешать скрыться автомобилю.Беркутовца сбили и сейчас он госпитализирован.

Также сообщается, что на данный момент правоохранители преграждают дорогу всем автомобилям в центре Черкасс, включая такси. Бьют пассажиров и водителей.