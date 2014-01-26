В Днепропетровске возле ОГА двух журналистов ранили в спину, 14 активистов задержаны

В результате воскресного противостояния участников народного вече, милиции и «титушек» у стен Днепропетровской областной государственной администрации пострадало 10 человек, четверо госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Днепропетровсокй области и Департаменте охраны здоровья Днепропетровской ОГА, из 10 пострадавших - 8 сотрудников милиции и два участника акции.

Госпитализированы 4 человека, в том числе 2 сотрудника милиции.

Милиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст. 294, ст. 2 ст. 342, ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

В Кировский райотдел милиции были достаслены 14 задержанных активистов пикетирования, в том числе координатора движения «Третья Украинская Республика», экс-депутат областного совета Вадим Шебанов. Милиция открыла три уголовных производства по ч.1 ст. 294, ст. 2 ст. 342, ст. 348 УК.

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Противостояние у стен ОГА практически завершилось, порядка 50 молодых людей остаются неподалеку от здания обладминистрации.

В то же время, как сообщает «Днепропетровск. Комментарии», двое операторов днепропетровского 34 канала обратились за медицинской помощью, также есть пострадавшие среди митингующих.

Как стало известно «Днепропетровск. Комментарии» на месте событий, двое операторов 34 канала, которые находились при исполнении своих профессиональных обязанностей в светоотражающих жилетах с надписью «Пресса», получили ранения в спину.

По словам пострадавших, когда они осуществляли видеосъемку противостояния под стенами облгосадминистрации, получили травмы спины из травматического оружия со стороны «титушек».

При этом, когда они обратились за медицинской помощью к медикам машины «скорой» «Семейной медицины», им в помощи отказали.

Также в интернете опубликовано видео, как двое молодых людей получили ранения. Один из них - в шею из травматического оружия, другой в тяжелом состоянии был отправлен "своим ходом" в больницу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.