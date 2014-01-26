Митингующие в Украинском доме открыли кухню и столовую, ситуация на Грушевского остается спокойной

Митингующие в Украинском доме открыли на втором этаже кухню и столовую.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, сейчас в Украинский дом завозят теплые вещи, которые раздают всем желающим. Также митингующие обустраивают свой быт, отдыхают на стульях в фойе второго и третьего этажей. А на первом завершается уборка и ремонт разбитых во время штурма окон, их закрывают фанерой и рекламными баннерами.

На Европейской площади сейчас находится несколько тысяч человек, часть из них просто ходят или греются у костров, остальные убирают лед с проезжей части и тротуара.

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Возле палатки напротив Парламентской библиотеки организовали раздачу горячих напитков, бутербродов и печенья.

На улице Грушевского на баррикадах ситуация остается спокойной. Ни милиция, которая охраняет правительственный квартал, ни митингующие не совершают никаких действий.