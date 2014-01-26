Крымские татары собирают митинг "против диктатуры" в Симферополе

16:09, 26 января 2014
Политика
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Меджлис крымскотатарского народа инициирует проведение 28 января в Симферополе мирного митинга против диктатуры

Рефат Чубаров призывает татар на митинг

Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров по итогам внеочередного расширенного заседания Меджлиса 25 января, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Меджлиса.

«Меджлис крымскотатарского народа, осознавая свою ответственность за судьбы всех людей, которые проживают в Крыму, за мир и спокойствие на полуострове, предпринимает все возможные от него усилия, чтобы предотвратить сползание Украины к диктатуре, остановить кровопролитие и убийство мирных граждан Украины», - отметил Рефат Чубаров.

Читайте такжеКрымские татары избегают конфликтов ради ассоциации Украины с ЕС - ЧубаровМитинг будет иметь статус всекрымского и начнется в полдень во вторник на центральной площади Симферополя.

Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что ему звонил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев и просил не штурмовать помещение Совета министров автономии, расположенное на этом майдане.

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