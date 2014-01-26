Крымские татары собирают митинг "против диктатуры" в Симферополе

Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров по итогам внеочередного расширенного заседания Меджлиса 25 января, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Меджлиса.

«Меджлис крымскотатарского народа, осознавая свою ответственность за судьбы всех людей, которые проживают в Крыму, за мир и спокойствие на полуострове, предпринимает все возможные от него усилия, чтобы предотвратить сползание Украины к диктатуре, остановить кровопролитие и убийство мирных граждан Украины», - отметил Рефат Чубаров.

Читайте такжеКрымские татары избегают конфликтов ради ассоциации Украины с ЕС - ЧубаровМитинг будет иметь статус всекрымского и начнется в полдень во вторник на центральной площади Симферополя.

Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что ему звонил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев и просил не штурмовать помещение Совета министров автономии, расположенное на этом майдане.