Харьковский Евромайдан готовится к нападению «титушек»

Они попросили мужчин и болельщиков ФК «Металлист» , которые также принимают участие в митинге, пропустить женщин ближе к памятнику и стать плотным кольцом вокруг монумента.

Сейчас на Евромайдане в Харькове собралось несколько сотен человек. Они держат национальные флаги и флаги ЕС, а также политической партии «УДАР».

Перед этим участники Евромайдана провели шествие, во время которого произошло нападение на них неизвестных молодых людей. На перекрестке проспектов Правды и Ленина евромайдановцев забросали файерами и глыбами льда.

Работникам милиции удалось предотвратить столкновения.Сейчас митинг Евромайдана охраняют правоохранители.