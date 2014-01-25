Харьковский Евромайдан готовится к нападению «титушек»

18:59, 25 января 2014
Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, в микрофон на Евромайдане, который происходит перед памятником Тарасу Шевченко на улице Сумской организаторы объявили, что у них есть информация о возможном нападении «титушек».

Мітинг охороняє міліція та фанати

Они попросили мужчин и болельщиков ФК «Металлист» , которые также принимают участие в митинге, пропустить женщин ближе к памятнику и стать плотным кольцом вокруг монумента.

Сейчас на Евромайдане в Харькове собралось несколько сотен человек. Они держат национальные флаги и флаги ЕС, а также политической партии «УДАР».

Перед этим участники Евромайдана провели шествие, во время которого произошло нападение на них неизвестных молодых людей. На перекрестке проспектов Правды и Ленина евромайдановцев забросали файерами и глыбами льда.

Работникам милиции удалось предотвратить столкновения.Сейчас митинг Евромайдана охраняют правоохранители.

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