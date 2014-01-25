Автомайдановцы хотят предложить Ахметову стать миротворцем

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Донецкой областной организации партии «УДАР» Егор Фирсов, активисты Автомайдана хотят «предложить Ахметову занять миротворческую миссию, поскольку, наверное, это единственный человек, который своими действиями может даже разрешить сложившийся в Украине политический конфликт».

«Главная задача сегодня – это убедить Президента в том, чтобы он пошел навстречу требованиям протестующих и назначил досрочные президентские и парламентские выборы, иначе, если конфликт будет затягиваться, мы - на пороге гражданской войны, - объяснил Фирсов. - А Ахметов, действительно, наверное, самый влиятельный человек в стране после Президента, он, как минимум, самый состоятельный. На его предприятиях трудятся более 300 тысяч людей, у него большое количество своих депутатов в Верховной Раде и доверенных людей в правительстве».

Фирсов рассказал, что в сегодняшней акции участвовало 7 автомобилей, и это «первая акция, которая прошла спокойно, – нам не препятствовали, не угрожали, мы не получали смс-ки с угрозами и не было «титушек», подчеркнул организатор акции. Но при этом добавил, что, «к сожалению, не было обратного общения».

«Первый раз, 31 декабря, когда мы к Ахметову приезжали, он выходил к активистам и призывал приходить к нему с правдой, по совести и обещал общение… Мы надеемся, что сегодня его действительно не было дома, иначе бы он вышел. Наверное, он в отъезде», - отметил Фирсов. Он рассказал: «Мы подошли к дому, позвонили в домофон несколько раз, постучали, позвонили по телефону в его пресс-службу, но нигде нам никто не ответил. Телефон у пресс-секретаря был отключен, и охранник к нам не вышел».

Фирсов заявил, что активисты Автомайдана будут продолжать свою акцию, чтобы донести до Ахметова свои предложения. «Мы приняли решение, что все-таки будем приезжать еще к дому Ахметова, соответствующую заявку на проведение акции мы подавали на несколько дней. Мы будем пытаться с ним встретиться», - заключил активист.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, было обнародовано официальное заявление компании СКМ Рината Ахметова, в котором говорится, что у политического кризиса в Украине может быть только одно решение – мирное, а любой силовой вариант и применение оружия недопустимы.