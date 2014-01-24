Кличко и Фюле поехали к Оболонскому райсуду Киева

В суде с самого начала судебных заседаний находятся депутаты от "Удара". Всего рассматривается 19 дел и по ряду из них уже приняты решения.

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Несмотря на обещания Януковича лидерам оппозиции выпустить задержанных активистов и не совершать в отношении них репрессий, суд принимает решение об их аресте.

В частности, в отношении некоторых активистов принято решение об аресте на 2 месяца, а в отношении других - домашний арест.

В отношении некоторых активистов пока не вынесены решения и суд продолжает заседание.