Кличко и Фюле поехали к Оболонскому райсуду Киева
23:43, 24 января 2014Политика
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Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко вместе с Еврокомиссаром Штефаном Фюле поехали к Оболонскому райсуду Киева, где рассматриваются дела об избрании мер пресечения в отношении задержанных активистов Майдана и Автомайдана.
Кличко и Фюле поехали к Оболонского райсуда Киева / Фото УДАР
В суде с самого начала судебных заседаний находятся депутаты от "Удара". Всего рассматривается 19 дел и по ряду из них уже приняты решения.
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Несмотря на обещания Януковича лидерам оппозиции выпустить задержанных активистов и не совершать в отношении них репрессий, суд принимает решение об их аресте.
В частности, в отношении некоторых активистов принято решение об аресте на 2 месяца, а в отношении других - домашний арест.
В отношении некоторых активистов пока не вынесены решения и суд продолжает заседание.
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