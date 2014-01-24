На Грушевского начались новые столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, трудно понять - кто начал первым. Впрочем, на данный момент со стороны милиции слышны одиночные выстрелы. Наверняка они применяют резиновые пули.

Взорвались также несколько светошумовых гранат. В свою очередь, митингующие бросили в сторону милиции несколько бутылок с зажженной смесью. Милиция также включила два мощных прожектора, которые на данный момент освещают всю территорию перед стадионом «Динамо».