На Грушевского начались новые столкновения
21:02, 24 января 2014Политика
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На улице Грушевского начались незначительные столкновения
Как передает корреспондент УНИАН, трудно понять - кто начал первым. Впрочем, на данный момент со стороны милиции слышны одиночные выстрелы. Наверняка они применяют резиновые пули.
Взорвались также несколько светошумовых гранат. В свою очередь, митингующие бросили в сторону милиции несколько бутылок с зажженной смесью. Милиция также включила два мощных прожектора, которые на данный момент освещают всю территорию перед стадионом «Динамо».
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