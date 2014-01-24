Евромайдан призывает адвокатов присоединяться к защите задержанных протестующих

Как сообщили УНИАН в Группе Евромайдан SOS, в настоящее время в базе юристов, которые согласились защищать задержанных, около 100 человек. Но те из них, которые действительно готовы к активной работе, не могут справиться с потоком возбужденных дел и количеством задержанных.

Этот кризис может еще больше углубиться в связи с тем, что сегодня переговорный процесс оппозиции с властью зашел в тупик. Поэтому Евромайдан SOS призывает юристов из всей Украины участвовать в защите задержанных активистов.

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжаются столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД "Беркут". Сотни людей ранены, есть погибшие.

По факту событий, происходящих на ул. Грушевского, начато уголовное производство по статье 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

По данным Генпрокуратуры, по состоянию на вечер 23 января, правоохранительными органами за участие и организацию массовых беспорядков на улице Грушевского задержан 71 человек, из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 36 лицам.