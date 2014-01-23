Азаров ответил оппозиции на требование о досрочных выборах президента

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил журналистам в Давосе (Швейцария), с сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.

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"На данный момент проведение выборов является абсолютно нереальным, ведь у нас согласно Конституции меньше чем за год состоятся очередные выборы. Как вы думаете, разве можно в таких условиях проводить выборы, когда центр Киева практически занят боевиками. Выборы, когда происходят беспорядки?", - спросил премьер.

По его словам, прежде всего "необходимо нормализовать ситуацию в стране, вернуться к нормальной жизни, а потом можно говорить о чем угодно".