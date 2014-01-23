Милиция отпустила режиссера Lenta.doc Андрея Киселева

Об этом сообщает Лента.ру.

Издание отмечает, что МВД не предъявило ему никаких обвинений. Во время задержания журналист получил травмы. На причастность к беспорядкам его проверяли в Оболонском РУВД.

Ранее в МВД заявили, что Киселев был задержан «в составе группы злоумышленников», которые, вооружившись бейсбольными битами, преследовали автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут». Впоследствии, однако, участие журналиста в беспорядках не подтвердилось.

Как сообщил из Киева корреспондент Ленты.ру, Киселев в качестве журналиста сопровождал участников протестных выступлений. Утром в среду он вместе с активистами отправился к автозакам с задержанными оппозиционерами. Бойцы «Беркута» вытащили всю группу из машины.

Киселев рассказал, что они полтора часа простояли на коленях на снегу. Также при задержании он получил рану на брови и многочисленные ушибы. В больнице он не был. По словам Киселева, в протоколе записано, что он и находившиеся с ним активисты кидали камни и выкрикивали антиправительственные лозунги, хотя в действительности этого не было.

В отношении активистов заведено дело, по которому Киселев теперь проходит в качестве свидетеля. Статья, по которой возбуждено дело, неизвестна.

О задержании Киселева, который работал в Киеве по заданию редакции Ленты.ру, утром 23 января рассказал его коллега по проекту Lenta.doc Александр Расторгуев. Он же сообщил, что при задержании Киселев был избит. С требованием освободить журналиста выступили глава Совета про правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов и председатель Союза журналистов России Павел Гусев.