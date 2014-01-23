Янукович пообещал Баррозу не вводить ЧП в Украине – пресс-секретарь Еврокомиссии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом представитель Еврокомиссии Оливье Байи сообщил на брифинге, информируя журналистов о телефонном разговоре президентов.

"Президент Янукович сказал, что он не предусматривает введение в Украине чрезвычайного положения", - сказал представитель Еврокомиссии.

Во время телефонного разговора Баррозу также выразил " глубокую обеспокоенность развитием ситуации, сообщением о нападениях на журналистов и сообщениями о пропавших людях", - сказал Байи.

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Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что собираются подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента с целью введения в Украине чрезвычайного положения.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев исключил вероятность введения чрезвычайного положения.