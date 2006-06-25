Интервью Сергея Реброва

Сергей Ребров дал интервью официальному сайту чемпионата мира.

"Я действительно считаю, что поражение от испанцев в каком-то смысле нам помогло. После игры все мы были очень разочарованы, но хотели показать что мы можем играть намного лучше. Также мы поняли, чего не надо делать на турнирах такого уровня, - заявил Ребров. - Хорошо, что во второй игре нам досталась команда Саудовской Аравии. Я не знаю, что с ними случилось, может быть, это из-за первого гола, но я действительно удивился, как легко мы их победили. Тем не менее, я считаю, что в тот день Украина показала, что мы действительно можем хорошо играть".

"Мы счастливы, что попали в 1/8 финала. Не надо мне говорить, что игра против Туниса была незрелищной, но я считаю, что мы заслужили похвалу, особенно если учесть то, что случилось с нами в первом матче», - добавил Ребров. - Если честно, то мы не очень хорошо играли против Туниса, но мы знали, что мы должны завоевать как минимум очко в игре против сложного оппонента и, в конце концов, мы завоевали три. Мы выполнили задачу

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