Корреспондент российского телеканала пострадал от взрыва гранаты на Грушевского

Уточняется, что корреспондент программы "Новости 24" был ранен во время записи репортажа, под ним взорвалась светошумовая граната.

"Мы стояли между колоннами украинского спецназа и протестующими, чтобы сделать репортаж... Сначала один дубль, потом второй и, наконец, взрыв. Думаю, если бы это была боевая, а не светошумовая граната, то мне точно оторвало бы ногу...", - приводит РЕН ТВ слова Григорьева.

Сейчас корреспондент находится в больнице с подозрением на открытый перелом ноги.

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