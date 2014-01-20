Группа по урегулированию политического кризиса хочет встретиться с оппозицией сегодня - Герман

Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, по поручению Президента Украины Виктора Януковича секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев создал рабочую группу, в состав которой, кроме него, вошли советник Президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.

Как сказала Герман, группа уже провела заседание сегодня утром и пригласила оппозицию на встречу сегодня после обеда в любое время. “Мы ждем какого-то сигнала. Надеемся, что сегодня будет первая результативная встреча, первые договоренности”, - подчеркнула она.

По словам Герман, проведение таких переговоров является важным для нахождения компромисса, чтобы успокоить общество.

Читайте такжеПереговоры власти и оппозиции является позитивным движением вперед - Эштон

На просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы оппозиция выдвигает требование к переговорам отменить законы, принятые 16 января, Герман отметила, что сегодня нужно отбросить язык ультиматумов, а применять государственническую позицию для урегулирования ситуации в стране.

Как сообщал УНИАН, 19 января Янукович поручил Клюеву создать рабочую группу с участием представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов по урегулированию политического кризиса. Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции 20 января.