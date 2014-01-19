США призывают к прекращению столкновений в Киеве и к началу диалога

«Мы призываем к спокойствию и побуждаем все стороны прекратить любые действия, которые провоцируют или имеют своим результатом насилие. Кроме того, мы призываем правительство Украины немедленно начать переговоры со всеми сторонами, чтобы решить проблему политического противостояния, рассмотреть требования протестующих и предотвратить распространение насилия. Насилие служит только нагнетанию страха и смятения и отвлекает от необходимости политического решения, которое является наилучшим способом выполнить волю украинского народа», - идет речь в сообщении Посольства США.

Как сообщал УНИАН, сегодня после 15.00 радикально настроенные молодчики начали столкновения с правоохранителями на ул. Грушевского, недалеко от Европейской площади в Киеве. Позже стало известно, что в сегодняшних столкновениях с милицией в центре Киева принимают участие радикалисты из малоизвестной организации ”Правый сектор”. По состоянию на 21.00 столкновения продолжаются. Милиция сообщила, что задержала четырех активных участников событий на Европейской площади в Киеве.