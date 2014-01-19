На Майдане Независимости в ожидании штурма усиливают охрану баррикад
22:32, 19 января 2014Политика
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На Майдане Независимости в Киеве усиливают охрану баррикад в ожидании штурма.
На Майдане усиливают охрану баррикад
Об этом УНИАН заявил комендант Майдана Андрей Парубий.
По его словам, участники Автомайдана сообщили, что большое количество «беркутовцев» и других правоохранителей перебросили из Межигорья на Киев с целью штурмовать Майдан. Поэтому на всех баррикадах усилена охрана.
Кроме того, к нападению готовится Дом профсоюзов. Там подготовили пожарные шланги, чтоб в случае атаки поливать нападающих водой.
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