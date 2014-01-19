На Майдане Независимости в ожидании штурма усиливают охрану баррикад

Об этом УНИАН заявил комендант Майдана Андрей Парубий.

По его словам, участники Автомайдана сообщили, что большое количество «беркутовцев» и других правоохранителей перебросили из Межигорья на Киев с целью штурмовать Майдан. Поэтому на всех баррикадах усилена охрана.

Кроме того, к нападению готовится Дом профсоюзов. Там подготовили пожарные шланги, чтоб в случае атаки поливать нападающих водой.