Милиция задержала четырех активных участников штурма на Грушевского
Милиция задержала четырех активных участников событий на Европейской площади в Киеве.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сейчас правонарушителей доставили в один из отделов милиции.
Правоохранители выясняют личности задержанных. Следователи определяются с квалификацией действий доставленных граждан, добавили в МВД.
Читайте такжеАктивисты переворачивают припаркованные возле стадиона Динамо автомобили
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции.
В Киеве в течение более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыты грузовиками и автобусами улицы Грушевского и Институтская.