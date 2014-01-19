Милиция задержала четырех активных участников штурма на Грушевского

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сейчас правонарушителей доставили в один из отделов милиции.

Правоохранители выясняют личности задержанных. Следователи определяются с квалификацией действий доставленных граждан, добавили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции.

В Киеве в течение более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыты грузовиками и автобусами улицы Грушевского и Институтская.