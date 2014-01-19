На Майдане продолжает собираться Народное вече

Как передает корреспондент УНИАН, вече традиционно начнется в 12.00, однако люди утром начали собираться на Майдане.

Участники мирных протестов стоят возле палаток, где греются, завтракают, пьют чай и кофе. Сейчас перед сценой на Майдане Незалежности находятся несколько сот человек с партийными флагами. Они слушают патриотические песни.Как сообщал УНИАН, оппозиционные политики призвали народ прийти сегодня на Майдан и поддержать продолжение борьбы против властного режима.

Также студенты анонсировали на сегодня свой сбор. В частности на сайте Евромайдана в Facebook сообщается, что студенты КНУ, НПУ, КПИ, КНЭУ, КУБГ и других университетов собираются в 11:00 возле памятника Шевченко. “Завтра у нас будет собственная протестная программа”, - говорится в распространенном вчера заявлении.