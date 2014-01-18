Лидер Антимайдана называет Сандея Аделаджу "великим человеком"

Об этом он заявил в эфире "Громадського телебачення", пишет Украинская правда.

"Я знаю лично Сандея Аделаджу. Мы в очень близких (отношениях). У нас дружеские отношения с ним. Мы поддерживаем постоянные отношения", - сказал Зинченко.

"Мы с пастором общаемся. Он очень интересный. Я бы сказал, великий человек, знает очень много в этой жизни, сделал для Украины, украинского народа", - добавил он.

В то же время он заявил, что не утверждает, что люди "Посольства Божьего" активно принимают участия в акциях таких, как Антимайдан.

Напомним, в 2009 году Аделаджа был обвинен в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.