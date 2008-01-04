Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Кению

В связи с обострением ситуации в Кении Министерство иностранных дел Украины считает целесообразным рекомендовать украинским гражданам временно воздержаться от поездок в Кению до нормализации ситуации в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, согласно информации Посольства Украины в Республике Кения, после президентских выборов 27 декабря 2007 года и объявления 30 декабря 2007 года председателем ЦИК Республики Кения Самуэлем КИВУТУ их официальных результатов в этой стране начались массовые беспорядки, в ходе которых погибли свыше 300 человек.

По состоянию на 3 января в Найроби сохраняется крайне напряженная ситуация. В центре города сосредоточены многочисленные полицейские подразделения, которые охраняют государственные учреждения, запрещено проведение любых митингов. Несмотря на принятые меры, в ряде городов Кении не прекращаются столкновения.

Посольство поддерживает постоянный контакт с гражданами Украины, которые проживают или работают в Кении по контрактам.

Посольство Украины в Кении продолжает следить за дальнейшим развитием ситуации в стране пребывания. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.