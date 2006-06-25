Украину не пригласят в НАТО

Украину не пригласят стать членом НАТО на следующем саммите альянса осенью этого года, котрый пройдет в Риге.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом заявил генеральный секретарь организации Яап де Хооп СХЕФФЕР в интервью польской газете Dziennik.

По его словам, страны-кандидаты, среди которых, кроме Украины, он назвал Грузию и балканские государства, пока не готовы присоединиться к альянсу.

В то же время генсек НАТО сказал, что на саммите в Риге эти страны получат позитивный сигнал.

Я.СХЕФФЕР в очередной раз отметил, что двери НАТО открыты для Украины, но решение должен принимать украинский народ.

на следующем саммите альянса осенью этого года, котрый пройдет в Риге.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом заявил генеральный секретарь организации Яап де Хооп СХЕФФЕР в интервью польской газете Dziennik.

По его словам, страны-кандидаты, среди которых, кроме Украины, он назвал Грузию и балканские государства, пока не готовы присоединиться к альянсу.

В то же время генсек НАТО сказал, что на саммите в Риге эти страны получат позитивный сигнал.

Я.СХЕФФЕР в очередной раз отметил, что двери НАТО открыты для Украины, но решение должен принимать украинский народ.