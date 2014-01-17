США планируют расширить "список Магнитского" на Украину

Об этом говорится в сообщении на сайте Бена Кардина, сенатора- демократа, пишет Голос Америки.

"Свобода посещать США и иметь доступ к нашей финансовой системе, включая национальную валюту, это привилегиии, которые не должны распространяться на тех, кто нарушает базовые права человека и принципы верховенства права", - говорится в сообщении на сайте сенатора.

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"Грубые нарушители прав человека от Зимбабве до Украины, от Гондураса до Папуа Новой Гвинеи предупреждаются, что они не смогут избежать ответственности за свои поступки даже тогда, когда их собственные страны остаются бездействовать", - говорится в тексте обнародованном на сайте сенатора- демократа.

Законопроект имеет целью обязать президента США "обнародовать и обновлять перечень всех иностранных граждан, которые, по мнению президента, на основе достоверных свидетельств, отвечающих за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека совершенные против лиц, выступающих за продвижение прав человека, разоблачают незаконную деятельность членов правительства".

Согласно законопроекту, президент должен запретить вышеуказанные лицам въезд на территорию США, прекратить действие ранее выданных им виз. В отдельных случаях, в соответствии с законопроектом, возможны тайные приложения к нему.

Законопроект также направляет президента США "заморозить и запретить операции с имуществом в США лицам внесенным в перечень, если их имущество и имущественные интересы находятся в США, прибывают на территорию США, или находятся под контролем , или поступают под контроль резидента США, или зарегистрированной в США компании".

Согласно законопроекту "Государственный департамент и министр финансов ежегодно будут отчитываться перед Конгрессом о действиях согласно данным поправкам".