Поспешное голосование в ВР не будет способствовать диалогу и демократии в Украине - глава МИД Литвы

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Игра мышц на Майдане вчера, поспешное голосование в Раде сегодня - вряд ли это шаги для диалога и демократии в Украине», - отметил Линкявичус.

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Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Таким образом, было принято ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.