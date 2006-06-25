Программа второго дня празднования Дня молодежи
11:00, 25 июня 2006Политика
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Футбол, боевой гопак и концерты
Второй день в Украине отмечают День молодежи.
В Киеве празднования традиционно будут проходить на Контрактовой площади, Крещатике и Майдане Незалежности, передает «5 канал» .
Возле Киево-Могилянской академии днем стартует фестиваль брейк-данса. На главной улице страны в третьем часу можно будет сыграть в уличный футбол и посмотреть показательные выступления по боевому гопаку, а вечером состоится праздничный концерт. Среди других будут петь группы «Друга ріка», «Тартак» и певица Мария БУРМАКА.
Ожидается, что с праздником молодежь поздравят Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
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