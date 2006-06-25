Программа второго дня празднования Дня молодежи

Второй день в Украине отмечают День молодежи.

В Киеве празднования традиционно будут проходить на Контрактовой площади, Крещатике и Майдане Незалежности, передает «5 канал» .

Возле Киево-Могилянской академии днем стартует фестиваль брейк-данса. На главной улице страны в третьем часу можно будет сыграть в уличный футбол и посмотреть показательные выступления по боевому гопаку, а вечером состоится праздничный концерт. Среди других будут петь группы «Друга ріка», «Тартак» и певица Мария БУРМАКА.

Ожидается, что с праздником молодежь поздравят Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.