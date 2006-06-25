Умерла самая старая черепаха в мире

В Австралии умерло самое старое животное в мире – черепаха, принадлежавшая Чарльзу Дарвину.

Возраст черепахи официально зарегистрирован и внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Она прожила в неволе 176 лет.

В течение последних 30-ти лет современница Дарвина являлась главной достопримечательностью зоопарка в Квинсленде. Из рассказов смотрителя помещения, в котором обитала черепаха, стало известно, что излюбленной пищей бывшего питомца основателя теории эволюции являлись цветы гибискусы, сообщает РИА-Новости.