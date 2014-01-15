Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Температура на юге ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег, на востоке страны местами сильные осадки. На дорогах местами гололедица.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в восточных областях 2-7° тепла).

Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве температура около 0°.