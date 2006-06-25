МВД и СБУ противодействуют наркопреступности

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины начинают совместную акцию с целью выявления и ликвидации наркоканалов, наркопритонов и нарколабораторий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве в рамках проведения совместной акции «За жизнь без наркотиков» сообщили министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО и председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ.

По словам И.ДРИЖЧАНОГО, «сегодня МВД и СБУ осуществляет скоординированные меры по перекрытию контрабандных каналов» поступления в Украину наркотического зелья.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО добавил: «мы проведем совместные с СБУ операции по обезвреживанию известных каналов поставок и сбыта наркотиков. И, во-вторых, мы будем постоянно сидеть на телефоне, и ожидать звонков от граждан.

Впрочем, заметил министр, “нам не нужны адреса больных людей – наркоманов, нас интересуют лаборатории, притоны, сбытчики”.

В контексте сказанного И.ДРИЖЧАНЫЙ заметил, что залогом успеха «являются не только усилия СБУ и МВД, но и общества, широкой общественности».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО обратился к гражданам с просьбой сделать «очень простую вещь – снять трубку телефона и сообщить» об известных им притонах и продавцах наркотического сырья.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, на протяжении 2005-2006 годов было зафиксировано более 1,7 тыс. фактов оборота на территории Украины тяжелых наркотиков и психотропных веществ.

Из нелегального оборота изъято более 150 тыс. наркотических средств, в том числе 30 тыс. доз героина и кокаина, которые по ценам «черного» рынка стоят более 5 млн. грн.

Работниками органов внутренних дел ликвидировано 397 международных каналов перемещения наркотического сырья.

Правоохранительные органы также определили регионы, через которые наркотики поступают в Украину. Это, в частности, морские порты Евпатории, Одессы, Скадовска и др., пропускные пункты в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а на Востоке Украины таковыми являются Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области.